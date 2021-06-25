Туризм подает признаки пробуждения: структуры сферы ждут от государства активной рекламы

ЕРЕВАН, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Сектор туризма в стране демонстрирует признаки пробуждения. В беседе с «Арменпресс» президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян отметил, что, хотя из разных стран приезжают небольшие группы туристов, интерес к Армении начинает расти.

«Россия - лидер по структуре посетителей. Активность наблюдается из Ирана, Грузии, США, арабских стран, Европы. «Очень важно, что границы открыты, что способствует активизации туристических визитов», - сказал Мехак Апресян.

Хотя в сфере есть подвижки, по словам Мехака Апресяна, это не означает, что сфера полностью восстановлена, все проблемы решены. Он отметил недавние изменения в правительстве, которое продолжит поддерживать предпринимателей в определенных сферах туризма, но отметил, что возможности для этой поддержки необходимо расширять. Правительство внесло поправки в 23-ю меру для нейтрализации экономических последствий коронавируса из-за трудностей, с которыми армянский бизнес сталкивается в определенных сферах, непосредственно связанных с распространением коронавируса, из-за необходимости обеспечить непрерывность своей деятельности и рабочих мест. По словам Мехака Апресяна, туризм - это та сфера, которая на определенном этапе вернет деньги за эту поддержку.

«Мы должны сделать все, чтобы усилить процесс восстановления и пробуждения, развивать месторождение, потому что на каком-то этапе оно обязательно вернет вложения. После коронавируса наши позиции на развивающемся мировом туристическом рынке будут укрепляться и расширяться, в результате этот сектор обязательно потянет за собой и другие сферы экономики. Это, безусловно, будет способствовать процессу восстановления экономики. Это очень важное дело, оно имеет не только экономическое значение, оно решит многие социальные, культурные и политические вопросы», - сказал Мехак Апресян.

Структуры сферы рассчитывают на поддержку государства по разным направлениям. Мехак Апресян первым выделил рекламу Армении на международном туристическом рынке, которая должна быть достаточно активной. По его словам, в процессе открытия границ все страны будут стараться направить на них поток мирового туристического рынка, поэтому Армении здесь нужна активная маркетинговая политика. Это нужно делать, не экономя денег, понимая, что это вложение, а не расходы. И, конечно же, финансовая поддержка. По словам Мехака Апресяна, здесь нужна целевая кредитная политика для расширения целевых показателей беспроцентного кредитования.

Анна Гзирян