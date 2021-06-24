Меркель призвала Евросоюз вести прямой диалог с Россией и Путиным

Евросоюз должен создать форматы диалога с Россией и российским президентом для решения спорных вопросов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель , выступая в бундестаге.

"Не вызывает сомнений, что ЕС в результате своей географической близости и своей ответственности за страны "Восточного партнерства", например, на Украине или в Белоруссии, или в Западных Балканах, должен дать соответствующий ответ на российскую активность. С моей точки зрения, мы как ЕС должны в этой связи искать прямой контакт с Россией и российским президентом", — сказала она.

В частности, Меркель призвала создать повестку общих стратегических интересов с Москвой, например, в области защиты климата, мира и безопасности, решения конфликта в Ливии и Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.