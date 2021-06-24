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Комитет ПАСЕ принял доклад об исполнении требований резолюции о политзаключенным в Азербайджане

Комитет ПАСЕ принял доклад об исполнении требований резолюции о политзаключенным в Азербайджане

Комитет ПАСЕ по правовым вопросам принял отчет о выполнении требований резолюции о политзаключенных в Азербайджане, в котором говорится, что вопрос политзаключенных в Азербайджане «не был признан, не получил адекватного ответа и, тем более, не был решен». Об этом «Арменпресс» уведомился с сайта ПАСЕ.

Автор отчета, исландский депутат Сунна Еварсдоттир, отметила, что “большинство положений резолюции властями не выполняются”.

На январской сессии ПАСЕ еще в 2020 году был принят доклад исландского депутата по вопросу о политзаключенных в Азербайджане.

В отдельном заявлении Комитет ПАСЕ по правовым вопросам выразил «особое разочарование» отказом азербайджанской делегации сотрудничать с докладчиком при исполнении своих полномочий, а также продолжающимся невыполнением властями Азербайджана обязательных постановлений ЕСПЧ.


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