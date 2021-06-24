В Арагацотне в 2025 году будет запущена солнечная фотовольтная станция, инвестиции составят $ 174 млн

Правительство внесло изменения в сроки программы строительства промышленной солнечной фотовольтной станции «Айг-1». Как сообщает «Арменпресс», в определении «крайний срок подведения итогов финансирования слова «дата, назначаемая через 180 дней» были заменены словами «дата, назначаемая через 545 дней».

Исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян отметил, что речь идет о солнечной фотоэлектрической станции «Айг-1» мощностью в 200 мегаватт.

«У нас уже есть победитель, который предложил цену в 2,9 цента за киловатт электроэнергии, что является довольно низкой ценой. Кроме того, одним из условий конкурса было наличие у одной из госкомпаний 15% акций. Это довольно большая инвестиционная программа, около 174 миллионов долларов.

Станция будет построена в общинах Даштадем и Талин. Мы уже проделали определенную работу с общинами, идет процесс землевыделения. Земля предоставлена государством. У нас неплохие результаты. Станция будет сдана в эксплуатацию в 2025 году», - сказал Авинян.

В свою очередь и. о. премьер-министра Никол Пашинян сказал, что в предвыборный период было много разговоров о том, что известные международные корпорации не инвестируют в Армению. Masdar - одна из самых влиятельных компаний в этой сфере. «Это окажет положительное влияние не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения привлекательности инвестиционной среды, поскольку присутствие этой компании на армянском рынке является очень сильным и позитивным сигналом для международных инвесторов», - подчеркнул Никол Пашинян.