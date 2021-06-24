Исследователь космических лучей - один из факелоносцев армянской науки

Некоторые документы, рассекреченные в свое время секретной службой США, в Армении вызвали интересный переполох. В документах упоминалось о создании завода по производству атомных бомб на территории нашей страны, Советской республики. Это, конечно, был миф, но многие другие документы свидетельствовали об интересе и озабоченности Америки.

В документе от 21 ноября 1951 г. говорилось, что недалеко от Еревана создан Институт ядерных исследований. Помимо координат было указано, что его создали два брата-армянина. Двумя братьями-армянами были Абраам и Артем Алиханяны. Одна из причин беспокойства заключалась в том, что старший из братьев, Абраам, вместе с Игорем Курчатовым принимал непосредственное участие в создании атомной бомбы в СССР. А младший? ... Сегодня день рождения Артема Алиханяна, выдающегося ученого, который вместе с братом своими творениями зажег факел армянской науки...

Артем Алиханян родился в 1908 году в семье железнодорожника в столице Грузии. После окончания школы они с Абраамом уехали в Санкт-Петербург, чтобы продолжить образование. Старший поступает в Политехнический институт, младший - в университет. Молодым людям приходилось работать во время учебы, чтобы зарабатывать на жизнь. После окончания университета братья заинтересовались рентгеноструктурными исследованиями кристаллов, атомного ядра и излучения.

Первые работы Артема Алиханяна посвящены физике кристаллов, рентгеновскому излучению и дифракции электронов. С 1931 года он стал заниматься исследованием радиоактивности и атомного ядра. В 1934 г. вместе с братом и с М. Козодаевым он открыл и изучил явление доставки электронно-позитронных пар из возбужденных ядер, а в 1936 году. Абраам с Л. Арцимовичем доказали закон сохранения импульса при аннигиляции пары электрон-позитрон.

Артем Алиханян открыл первый искусственный радиоактивный элемент (сицилий), переносящий электроны. В 1942 году (1945) он и его талантливый брат на Арагаце основали станцию исследования космических лучей. Там были обнаружены «узкие» потоки заряженных частиц, присутствие протонов высоких энергий, текущих в космических лучах, и быстрое появление атомных нейтронных протонов атомов (1950). Алиханян-младший внес большой вклад и в создание новых методов обнаружения и измерения импульсов частиц высоких и сверхвысоких энергий. Основываясь на экспериментальных исследованиях, он вместе со своим братом первым упомянул о существовании новых элементарных частиц в космических лучах.

Чтобы раскрыть секреты ядра атома, физики бомбардируют его частицами высоких энергий. Ускорители были созданы для производства частиц с такой энергией, при которых движение элементарных частиц ускоряется, и они получают очень много энергии. Первый в СССР ускоритель протонов с твердым фокусом был создан в Москве под руководством Абраама Алиханова, а самый мощный электронный ускоритель того времени был инициирован и возглавлен Артемом Алиханяном в Ереване.

Алиханян-младший разработал и усовершенствовал приборы для наблюдения за частицами высоких энергий (магнитный масс-спектрометр, шариковые и искровые камеры). По его инициативе был запущен Ереванский электронный кольцевой ускоритель, организована кафедра ядерной физики Московского института инженерной физики, создана станция Нор Амберд, он возглавил школу экономической и экспериментальной физики Нор Амберда.

Заслуга гениального ученого была высоко оценена. Доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, академик АН СССР, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной и Ленинской премий СССР, брат гениального физика Абраама с И. Курчатовым, и с другими учеными, принимал непосредственное участие в создании советского ядерного оружия, внес неоспоримый вклад в эту работу, стоял у ее истоков… Увы, грустные времена отрицания, апатии…

Вот почему американские спецслужбы беспокоились о создании под Ереваном института ядерных исследований...

Акоп СРАПЯН