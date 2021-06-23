В Израиле ужесточили ограничительные меры из-за вспышки COVID-19

Власти Израиля вновь ужесточают требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в отдельных районах страны, в аэропорту возвращается обязательное ношение масок. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает министерство здравоохранения.

"После увеличения заболеваемости коронавирусом и недавних вспышек болезни в различных районах страны генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал поправку к Закону об общественном здравоохранении, согласно которой штраф в размере 5000 шекелей (более 1,5 тысяч долларов) может быть наложен на родителей и опекунов детей в возрасте до 12 лет, если несовершеннолетний живет с ними и нарушает изоляцию", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, минздрав возвращает требование обязательного ношения масок в международном аэропорту, на пограничных переходах и в местах оказания медицинской помощи. Люди, имеющие сертификат о пройденной вакцинации или справку о перенесённом заболевании, теперь могут быть направлены на карантин, если они контактировали с заболевшим штаммом коронавируса "дельта".

Кроме того, как сообщают СМИ, министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что обсуждается возможность отложить открытие границ страны для вакцинированных туристов, приезжающих в индивидуальном порядке, которое ранее планировалось на 1 июля.

Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня, в частности, были сняты требования, регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено не носить маски в помещениях.