Никол Пашинян встретился с Тиграном Арзаканцяном

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в рамках переговоров с рядом внепарламентских политических сил принял Тиграна Арзаканцяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Никол Пашинян: - Уважаемый господин Арзаканцян, рад Вас видеть. Благодарю, что приняли приглашение на встречу. Сожалею, что в ходе предвыборной кампании регистрация Вашей кандидатуры была признана недействительной. Надеюсь, Вы уверены, что это связано с нюансами армянского законодательства, - это решение Центральной избирательной комиссии. Тем не менее, считаю необходимым сегодня обсудить и другие темы. Хотел бы услышать Ваше мнение о том, что нам нужно сделать, чтобы внепарламентская оппозиция и правительство стали более слышимыми и доступными друг другу. Хотел бы также узнать Вашу позицию по дальнейшему ходу политической жизни в Армении. Благодарю.

Тигран Арзаканцян: - Благодарю за приглашение. Самое главное, что у нашей партии очень хорошие программы. Я хотел бы обсудить с новым руководством, правительством, вопросы, связанные с Арцахом, с системой образования и экономическим развитием. Я считаю себя армянином-патриотом, хочу, чтобы мои знания и программы и сделанные вложения были эффективными для моей Родины, служили нашей стране, чтобы переговоры с нынешней властью продолжались.

Я думаю и о развитии нашего государства, и о наших партийных друзьях. Мы хотели бы сотрудничать по всем этим вопросам, чтобы переговоры были постоянными и эффективными для развития нашей страны. Самое главное - это безопасность, экономическое развитие, выборы приходят и уходят, они заканчиваются, это не конец жизни. Мы должны и впредь иметь возможность отстаивать имя нашей страны повсюду. Результаты этих выборов всем нам уже известны. Мы готовы к плодотворному сотрудничеству и к обсуждению всех вопросов.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся объединения возможностей и перспектив дальнейшего сотрудничества.