По случаю Дня рождения Армена Саргсяна поздравил Патриарх Московский и Всея Руси
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил президенту Республики Армения Армену Саргсяну поздравительное послание в связи с его днем рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Завоевав доверие народа, занимая высокий государственный пост, Вы со всей ответственностью выполняете возложенные на Вас обязанности, вносите весомый вклад в консолидацию общества во имя достойного будущего страны.
Похвально то, что Вы прилагаете значительные усилия для того, чтобы Ваши соотечественники не забывали свои глубокие корни, уважали национальную историю и культуру и бережно хранили наследие предков.
Желаю Вам физических сил, Божьей щедрой милости, успехов в работе, а народу Армении - мира и процветания».
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