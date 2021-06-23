Государственный камерный хор Армении примет участие в фестивале в Равенне

Государственный камерный хор Армении приглашен на фестиваль в Равенне для выступления с молодежным оркестром «Луиджи Керубини» по случаю 700-летия со дня смерти великого итальянского поэта и мыслителя эпохи Возрождения Данте Алигьери.

Как сообщает «Арменпресс», выступление в Равенне состоится 1 июля под руководством всемирно известного дирижера Рикардо Мути. Такой же концерт с вышеупомянутым ансамблем состоится 4 июля в Ереванском оперном театре.

Будут исполнены произведения Гайдна, Моцарта, Шуберта и Мансуряна.