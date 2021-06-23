Евро-2020: Англия и Хорватия вышли в 1/8 финала

На чемпионате Европы по футболу прошли матчи последнего тура группы D.

Как сообщает «Арменпресс», команда Хорватии, у которой еще оставались шансы на выход в следующий тур, в матче с Шотландией завоевала победу со счетом 3:1. В Лондоне сборная Англии соревновалась с командой Чехии и выиграла, хотя и с наименьшим количеством очков. Единственный гол Рахима Стерлинга на 12-й минуте принес англичанам победу.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Второе место заняла команда Хорватии, у Чехии тоже такое же количество очков, но с разницей забитых и пропущенных мячей. Хорватия также вышла в следующий тур. Шотландия с 1 очком занимает последнее место.