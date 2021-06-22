Сборная Армении до 15 лет в напряженной борьбе уступила команде Ливана до 16 лет

В рамках «Турнир развития УЕФА» 22 июня в Техническом центре ФФА/Академии футбола сборная Армении до 15 лет в бескомпромиссной борьбе уступила команде Ливана до 16 лет со счетом 2:3.

Армения (до 15 лет) - Ливан (до 16 лет) - 2:3 (2:2)

Технический центр ФФА/Академия футбола

Судья: Самвел Овсепян

Голы: Селим Мусалем 15, Самир Кассас 30, Абдулла Дуек 84 (Ливан), Эмиль Папикян 19, Давид Арутюнян 45 (Армения). Армения (до 15 лет)

12. Арсен Гаспарян, 3. Сергей Арутюнян, 4. Хосров Казарян (9. Артак Галстян, 46), 7. Эмиль Папикян (10. Араме Минасян, 59), 8. Сето Мовсисян (19. Ашот Григорян, 56), 11 Давид Арутюнян (к) (20. Гагик Оганесян, 67), 13. Алекс Галстян (2. Геворг Карапетян, 67), 15. Карен Овакимян, 17. Маис Хачатрян, 18. Завен Худавердян (5. Андраник Акопян, 46), 21. Айк Норикян (14.Артур Мкртчян, 46).

Запасные: 1. Оганес Урушанян, 6. Давид Дарбинян.

Главный тренер: Геворг Погосян. Ливан (до 16 лет)

22. Хасан Хайдар 3. Дани Захреди (10. Абдулла Дуек, 46), 5. Селим Мусалем, 8. Шафик Ямин, 9. Джорджио Эль-Шайер (18. Жубран Амер, 90+1), 11. Самир Кассас (14 Бадреддин Кауам, 58), 15. Эндрю Эфрансис (4. Омар Халил, 58), 17. Карим Нутси, 19. Аббас Ходрож (7.Хусейн Сиблини, 58), 20. Мухаммад Элдор (6. Жад Аббас, 46), 21. Исса Чайту (23.Хамза Аюб, 90+1).

Запасные: 1. Жад Жаухар, 2. Али Касем.

Главный тренер: Мохаммад Диаб.