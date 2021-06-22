Я чувствую ответственность перед нашим народом и будущими поколениями: Арутюнян готов к диалогу

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян выступил на площади Возрождения в Степанакерте. Как сообщает Арменпресс, Араик Арутюнян говорил обо всех основных проблемах и решениях: от войны до безопасности и социально-экономической ситуации, от отношений с властями Армении до внутриполитических событий.

В своем выступлении он ответил на призывы собравшихся вчера на площади граждан к отставке президента, подчеркнув: «Было бы глупо думать, что мне нравится нынешняя ситуация. Или я лично заинтересован в продолжении работы на своей должности, или я цепляюсь за должность. Нисколько. Я просто чувствую ответственность перед нашим народом и будущими поколениями. Ответственность в такой мере, чтобы не разрушить нашу государственность своим эмоциональным и недальновидным побегом».

В своем выступлении Араик Арутюнян отметил, что готов к диалогу со всеми.

«Пусть высказывают свое мнение, я готов выслушать и публично, и индивидуально, я готов выслушать тех, кто здесь выступает с разными лозунгами, я готов ответить на все вопросы», - подчеркнул он.

Арутюнян также коснулся отношений между Арменией и Арцахом.

«Со всей ответственностью заявляю, что я был не только в офисе партии «Гражданский договор», но и встречался с лидерами других политических сил - Гагиком Царукяном, Грантом Багратяном, Арамом Саркисяном, Эдмоном Марукяном, Самвелом Бабаяном и другими. При этом, я сохранял нейтралитет. Просто журналисты увидели меня только в офисе “Гражданского договора”», - сказал он.

Президент принес извинения народу Арцаха за свои ошибки и упущения.

Он поблагодарил всех, кто внес хоть малейший вклад в священное дело защиты Родины во время войны.

«Спасибо, мы преклоняемся перед всеми нашими мучениками и их родственниками». Я особенно благодарен президенту России и миротворческим силам во главе с Мурадовым, которые сегодня охраняют наш мир», - сказал Араик Арутюнян.

После завершения выступления по предложению президента участники митинга прошли шествием на Братское кладбище, чтобы отдать дань памяти всех погибших.

Вчера прошел митинг с требованием отставки президента, который продолжился сегодня.