В ЦИК представлено заявление о пересчете результатов голосования на 27 избирательных участках

В Центральную избирательную комиссию Республики Армения подано заявление о пересчете результатов голосования на 27 избирательных участках внеочередных выборов в Национальное Собрание Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Армении, заявления о пересчете результатов голосования или признании их недействительными на избирательном участке могут быть поданы в соответствующую территориальную избирательную комиссию до 11:00 часов 22 июня.

В установленные сроки заявления о пересчете результатов голосования были поданы на 27 избирательных участках, из которых только 3 заявления были представлены компетентными органами. Однако пересчет голосов будет проведен соответствующими территориальными избирательными комиссиями и на оставшихся 24 избирательных участках.

Пересчет голосов состоится 23 июня, с 10:00 часов.

Заявлений о признании голосования на избирательном участке недействительными не получено.