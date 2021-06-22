Россия возобновляет авиасообщение с Турцией

Россия во вторник снимает ограничения на авиасообщение с Турцией, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Полеты между двумя странами приостановили с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Турции. Исключение сделали для рейсов, необходимых для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции "Аккую" и вывоза туристов. Также оставили два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения было принято по итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением специалистов.

Некоторые авиакомпании уже объявили о планах начать полеты в Турцию. "Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул, а также начнет полеты в Анталию, Бодрум, Даламан. Лоукостер "Победа" с 1 июля начнет летать из московского "Внуково" сразу в два аэропорта Антальи - Анталью и Газипашу. "ЮТэйр" возобновит рейсы из Грозного и Махачкалы в Стамбул, а также планирует полеты в Анталию из Тюмени, Грозного и Махачкалы. S7 и Azur air также заявили о готовности выполнять рейсы в Турцию.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять международное авиасообщение.

К настоящему времени также уже разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию, Албанию, на Кубу, на Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку. Кроме того, ранее были разрешены полеты в Танзанию, но из-за эпидемиологической обстановки полеты в страну были приостановлены.