ЦИК опубликовала списки избирателей, принявших участие во внеочередных парламентских выборах

В соответствии с избирательным законодательством, отсканированы и опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии списки избирателей, принявших участие во внеочередных выборах в Национальное собрание 20 июня 2021 года.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Центральной избирательной комиссии.

«Согласно положениям Избирательного кодекса Республики Армения, право подать заявление о голосовании от имени другого лица имеют:

1) полномочный представитель партии или блока, участвующих в выборах;

2) доверенное лицо;

3) член соответствующей участковой избирательной комиссии;

4) избиратель, не участвовавший в голосовании, подпись которого имеется в списке избирателей.

Заявление о голосовании от имени другого лица может быть подано в соответствующую территориальную избирательную комиссию до 11.00 часов 23 июня этого года», - говорится в сообщении ЦИК.