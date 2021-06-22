Азербайджан возбуждает надуманные судебные дела в отношении армянских военнопленных: Т. Айрапетян

В повестку дня заседания Комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам 22 июня был включен вопрос - обсуждение гуманитарных последствий 44-дневной войны. Как сообщает «Арменпресс», член фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении и член армянской делегации в ПАСЕ Татевик Айрапетян в своем выступлении подчеркнула, что необходимо обратить внимание на разжигание ненависти, пропагандируемой Ильхамом Алиевым и на его антиармянские выступления.

«Армянские военнопленные не должны быть предметом торга. Вместо того, чтобы освободить их, Азербайджан подает против этих людей фальшивые судебные иски. Армянские военнопленные должны быть немедленно возвращены. Что касается поднятого Азербайджаном вопроса о минных полях, армянская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к сотрудничеству по гуманитарным вопросам. Более того, после первой Арцахской войны наши соотечественники, живущие в Арцахе, десятилетиями очищали минные поля, чтобы иметь возможность передвигаться, в то время как Азербайджан воевал против Офиса ОБСЕ, который проводил большую работу по разминированию», - сказала она.

Татевик Айрапетян также подчеркнула, что хотя доклад относится к гуманитарным вопросам, но необходимо подчеркнуть, что Азербайджан напал на мирное население Арцаха при поддержке Турции. Что принимает и сам Азербайджан. Между тем, в течение многих лет Азербайджан отвергал вариант компромиссного решения, что и привело к новой войне в регионе и к гуманитарной катастрофе.