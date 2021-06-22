Араик Арутюнян выступит с обращением на площади Возрождения в Степанакерте

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 22 июня на площади Возрождения в Степанакерте выступит с обращением, касающимся внутриполитической напряженности в Арцахе и проблем, накопившихся за последние месяцы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я приглашаю всех присутствовать на сегодняшнем митинге. Я начну свое выступление в 18:00. Я собираюсь открыто и честно говорить обо всех основных проблемах и решениях, от войны до нынешней безопасности и до социально-экономической ситуации, от отношений с властями Армении до внутриполитических событий.

Я сожалею, что в этой нестабильной ситуации здравый смысл оставляет многих без осознания серьезности ситуации для будущего Арцаха. Независимо от отношения некоторых людей ко мне, в этой сложной ситуации я несу ответственность за всех жителей Арцаха», - как сообщает «Арменпресс», заявил Араик Арутюнян.