Наира Зограбян призвала Европу приостановить полномочия азербайджанской делегации

На сессии ПАСЕ депутат Национального собрания Армении, член армянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Наира Зограбян вновь коснулась вопроса армянских военнопленных, призвав Совет Европы от заявлений без последствий перейти к конкретным шагам. Как передает «Арменпресс», Наира Зограбян призвала Совет Европы приостановить деятельность азербайджанской делегации и наложить арест на европейские банковские счета семьи Алиевых и представителей политической элиты страны. Она подчеркнула, что решение проблемы армянских военнопленных может быть достигнуто только за счет жестких санкций.

«Сегодня, когда ненависть и нетерпимость в Европе стали серьезной проблемой - политики несут большую ответственность за сохранение политической культуры, свободной от популизма, лжи, манипуляций и неприемлемых инструментов в борьбе с политическими оппонентами, наша сегодняшняя дискуссия более чем актуальна. Да, политик должен иметь мандат на осуществление своего права на свободу слова, но оно должно иметь какую-то красную черту. Я более чем убеждена, что в стране, президент которой называет армян лжецами и говорит, что Арцах уже 30 лет находится в руках монстров, диких зверей и шакалов, заявляет, что изгонит армян из Арцаха, как собак, где в грязном парке Баку выставлены унизительные фигуры армянских солдат, а представители политической элиты приводят туда на экскурсию школьников, наполняя их ненавистью, расизмом и арменофобией, не может быть свободы слова и все это должно быть предотвращено», - сказала Наира Зограбян, добавив, что если европейская структура не наложит конкретных санкций на эту страну, то будут опасения, что много армянских матерей не смогут обнять своих сыновей.

«Я еще раз спрашиваю, почему вы не приостановите право голоса азербайджанской делегации, еще раз спрашиваю, почему вы не требуете, чтобы международные структуры наложили арест на европейские банковские счета семьи Алиевых и его клана. Я говорила с ребятами, которые вернулись на Родину две недели назад. Они видели ад в бакинской тюрьме, они были в аду. Обращаться к Азербайджану с призывами и обращениями бессмысленно. Я вновь, каждый день призываю ввести конкретные санкции против Азербайджана, иначе Азербайджан может стать последним могильщиком Европы и европейских ценностей», - сказала она.