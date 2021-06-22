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Европейские индексы - 21-06-21

Европейские индексы - 21-06-21

МОСКВА, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.00% и составил 15603.24 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.51% и составил 6602.54 пункта, британский FTSE вырос на 0.64% и составил 7062.29 пункта, а российский RTSI снизился на 0.26% и составил 1642.39 пункта.


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