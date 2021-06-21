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Сергей Шойгу поздравил Вагаршака Арутюняна с победой правящей партии на выборах

Сергей Шойгу поздравил Вагаршака Арутюняна с победой правящей партии на выборах

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 21 июня провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министр обороны России поздравил Вагаршака Арутюняна с победой правящей команды на внеочередных парламентских выборах в Армении.

Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию на участках   армяно-азербайджанской  границы в Гегаркуникской и Сюникской областях и пути разрешения ситуации.

Главы оборонных ведомств Армении и РФ выразили удовлетворение динамичным развитием армяно-российского сотрудничества в оборонной сфере, подчеркнули важность своевременной полной реализации намеченных в этом направлении программ.

В ходе телефонного разговора были затронуты и региональные вопросы.


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