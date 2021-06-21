Наира Зограбян потребовала от ПАСЕ конкретных санкций в отношении Азербайджана

Депутат Национального Собрания Армении, член армянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Наира Зограбян призвала Совет Европы заставить Азербайджан немедленно освободить всех армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц.

Как сообщает Арменпресс, в своем выступлении она выразила мнение, что через восемь месяцев после разрушительной войны в Арцахе, сегодня, с этой трибуны, она не должна была больше говорить о сотнях военнопленных и удерживаемых мирных гражданах.

«Я не должна была говорить, что Азербайджан, член Совета Европы, продолжает игнорировать международное право, продолжает игнорировать как нашу организацию, так и все европейские институты, которые требуют от Азербайджана немедленного освобождения всех военнопленных и удерживаемых лиц.

И пока наша структура, Европарламент, международные правозащитные организации, сопредседатели Минской группы делают десятки заявлений и требуют освобождения военнопленных, с 12 мая около 1000 азербайджанских солдат вторглись на суверенную территорию Армении, пристроились, убили армянского солдата, захватила в плен 6 армянских солдат, ежедневно провоцирует приграничные инциденты и столкновения с солдатами и жителями приграничных населенных пунктов. У армянского крестьянина, живущего на границе, нет гарантий, что он выйдет из дома и не будет схвачен в плен или убит», - отметила Наира Зограбян.

«И что, уважаемые коллеги, сколько еще бесплодных заявлений и призывов должна сделать наша структура, чтобы мы наконец поняли, что Азербайджан не понимает язык цивилизованного права и необходимо применять конкретные санкции против этой страны? Не забывайте, что в Азербайджане уже зверски убиты 19 пленных армян», - добавила депутат.

«Вы считали, сколько рассветов и сколько ночей есть в 8 месяцах? И вот столько рассветов и столько ночей ждут армянские матери своих пленных сыновей, 26 из которых Азербайджан уже предъявил обвинения как террористам и диверсантам и передал дела в суд», - подчеркнула Зограбян.

По ее словам, если озабоченность ее партнеров по ПАСЕ возвращением военнопленных честна, то Ассамблея должна применить конкретные санкции против Азербайджана. «Приостановите полномочия делегации этой страны, потребуйте запрета на европейские банковские счета Алиева, его семьи и ключевых политических фигур этой страны, прекратите этот 8-месячный кошмар», - подчеркнула член армянской делегации в ПАСЕ.