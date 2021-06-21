Футболист «Ширака» присоединился к «Арарату»

В летнем трансферном окн «Арарат» получил второе прибавление в лице 22-летнего полузащитника Эрика Варданяна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Футболист контракт с «Араратом» летом прошлого года, перейдя из «Урарту». В прошлом сезоне, накопив опыт, играя в Премьер-лиге за «Ширак», Варданян перешел в «Арарат».

«Я очень рад, что получил возможность выступать за «Арарат». Надеюсь, я и мои товарищи по команде сможем оправдать ожидания болельщиков клуба. Постараюсь быть полезным команде. Я считаю, что мы можем добиться хороших результатов», - сказал Эрик Варданян.

Эрик Варданян - воспитанник детско-юношеской школы футбольного клуба «Мика». Он выступал за «Урарту», участвуя в трех матчах Премьер-лиги. В прошлом сезоне он сыграл за «Ширак» 17 матчей. Варданян выступал и за молодежную сборную Армении.