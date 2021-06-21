Настало время восстановить общественное и национальное единство: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, кандидат в премьер-министры партии «Гражданский договор» Никол Пашинян констатирует, что гражданин Армении победил на внеочередных парламентских выборах и пора восстановить общественное и национальное единство.

«Констатируем, что народ Республики Армения сказал свое слово, народ принял свое решение, и содержание этого решения ясно: оно было сформулировано в ходе предвыборной кампании, но отметим, что произошло то, что прогнозировалось. А прогнозировалось, что гражданин Армении неизбежно одержит победу на этих выборах.

И я хочу еще раз сказать слова благодарности и почтения всем гражданам Армении, что после этих жестоких испытаний мы снова нашли друг друга как единое целое, и сейчас настало время восстановить общественное и национальное единство», - как сообщает Арменпресс, сказал Пашинян на встрече со сторонниками в центральном офисе партии «Гражданский договор».

Он подчеркнул, что народ Армении совершил вторую революцию за последние три года, и если первая была ненасильственной бархатной народной революцией, в 2021 году произошла еще одна ненасильственная, снова народная, но на этот раз уже стальная революция.

«И то, о чем мы договорились, все эти договоренности неизбежно будут выполняться одно за другим, потому что все договоренности, достигнутые в ходе предвыборной кампании партии «Гражданский договор», отныне являются волей народа, и воля народа должна быть выполнена», - отметил Пашинян.

Он также добавил, что страница фальсификации выборов в Армении безвозвратно закрыта. «Конечно, за это время наши правоохранительные органы смогли достаточно эффективно отреагировать на предвыборные взятки и другие фальсификации на выборах. Хочу выразить особую благодарность полиции и СНБ Армении за выполнение этой сложной миссии.

Мы исходим из презумпции, что полностью устранить или нейтрализовать эти явления не удалось и тем не менее они оказали определенное влияние на результаты выборов. Но в целом то, что страница фальсификации выборов в Армении безвозвратно закрыта, правительство в Армении будет формироваться только по свободной воле народа, я думаю, это всем нам однозначно ясно», - сказал Пашинян.

Он добавил, что они подошли к той вехе, когда нужно заняться вопросом восстановления национального и общественного единства. «Хочу сказать, что с первого же дня начнем политические консультации со всеми здоровыми силами, которые приняли участие в выборах, чтобы понять их представления о дальнейшей консолидации нашей политической жизни и общественного потенциала.

Мы также предпримем шаги по объединению вокруг правительства здоровых бизнесменов, деятелей культуры и науки в нашей стране для вовлечения в решение проблем, стоящих перед нашей страной и государством. Это очень важный факт: народ Республики Армения дал партии «Гражданский договор» мандат на руководство страной, но я еще раз повторяю, что мы сделаем все возможное, чтобы обсудить, объединить все здоровые общественные ресурсы вокруг нашего мандата для установления в Армении подлинно национального единства, основанного на законе и национальном согласии», - сказал Пашинян.