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ЦИК запустил обновляемый в режиме онлайн сайт для результатов выборов 

ЦИК запустил обновляемый в режиме онлайн сайт для результатов выборов 

Центральная избирательная комиссия запустила обновляемую в режиме онлайн информацию об итогах внеочередных парламентских выборов в Армении.

Чтобы ознакомиться с результатами, нужно на сайте выбрать первый раздел («Результаты по областям») из меню в левой части сверху (данные доступны только на армянском языке, однако результаты представлены по номерам партий и блоков).


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