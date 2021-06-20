ЦИК запустил обновляемый в режиме онлайн сайт для результатов выборов 

Центральная избирательная комиссия запустила обновляемую в режиме онлайн информацию об итогах внеочередных парламентских выборов в Армении.

Чтобы ознакомиться с результатами, нужно на сайте выбрать первый раздел («Результаты по областям») из меню в левой части сверху (данные доступны только на армянском языке, однако результаты представлены по номерам партий и блоков).