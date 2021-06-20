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Причина отключения электроэнергии в Армении - авария в Грузии

Причина отключения электроэнергии в Армении - авария в Грузии

Компания «Электрические сети Армении» предоставила разъяснения по поводу отключений электроэнергии, зарегистрированных в различных населенных пунктах Армении. Арменпресс представляет разъяснение компании:

«Причина сегодняшнего отключения электроэнергии - системное аварийное отключение в Грузии (система работает в островном режиме), в результате чего в 21:49 отключили электричество в некоторых населенных пунктах Армавирской, Лорийской, Ширакской, Арагацотнской областей. Электроснабжение было восстановлено в 21:54».


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