По состоянию на 20.30 на горячую линию полиции Армении поступило 87 звонков

По состоянию на 20.30 в день выборов в Национальное Собрание Армении на горячую линию полиции Армении поступило 87 звонков, от международных наблюдателей и от наблюдателей СНГ звонков не поступало. Как сообщает Арменпресс, по сообщению полиции, звонки касались:

2 - избирательных взяток,

3 - направления во время голосования,

36 - технических проблем на избирательных участках,

46 - сообщения информационного характера.

О пяти случаях было сообщено в соответствующие подразделения полиции для начала процесса в соответствии со статьями 180 и 181 Уголовно-процессуального кодекса. 36 заявлений технического характера и 46 заявлений информационного характера были направлены в территориальные органы ЦИК и паспортно-визового управления для изучения и разъяснений.