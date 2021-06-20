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По состоянию на 20.30 на горячую линию полиции Армении поступило 87 звонков

По состоянию на 20.30 на горячую линию полиции Армении поступило 87 звонков

По состоянию на 20.30 в день выборов в Национальное Собрание Армении на горячую линию полиции Армении поступило 87 звонков, от международных наблюдателей и от наблюдателей СНГ звонков не поступало. Как сообщает Арменпресс, по сообщению полиции, звонки касались: 

  • 2 - избирательных взяток, 
  • 3 - направления во время голосования, 
  • 36 - технических проблем на избирательных участках, 
  • 46 - сообщения информационного характера.

О пяти случаях было сообщено в соответствующие подразделения полиции для начала процесса в соответствии со статьями 180 и 181 Уголовно-процессуального кодекса.  36 заявлений технического характера и 46 заявлений информационного характера были направлены в территориальные органы ЦИК и паспортно-визового управления для изучения и разъяснений.


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