Андриас Гукасян проголосовал за свободу Родины

Кандидат в премьер-министры от блока «Свободная Родина» Андриас Гукасян проголосовал на внеочередных выборах в Национальное собрание 20 июня.

Как сообщает «Арменпресс», Гукасян исполнил свой гражданский долг на избирательном участке 9/59, проголосовав за свободу Родины.

Во внеочередных парламентских выборах в Армении участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. В списках 2 миллиона 593 572 избирателя.