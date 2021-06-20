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Андриас Гукасян проголосовал за свободу Родины

Андриас Гукасян проголосовал за свободу Родины

Кандидат в премьер-министры от блока «Свободная Родина» Андриас Гукасян проголосовал на внеочередных выборах в Национальное собрание 20 июня.

Как сообщает  «Арменпресс», Гукасян исполнил свой гражданский долг на избирательном участке 9/59, проголосовав за свободу Родины.

Во внеочередных парламентских выборах в Армении участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. В списках 2 миллиона 593 572 избирателя.


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