Эдмон Марукян проголосовал за восстановление мира в стране

Эдмон Марукян, возглавляющий избирательный список партии «Просвещенная Армения», проголосовал на досрочных парламентских выборах 20 июня, заверив, что он голосовал за солидарность, за восстановление в стране мира.

Как сообщает «Арменпресс», Эдмон Марукян сказал об этом журналистам после голосования.

«Очевидно, что мы голосуем за солидарность, чтобы мир в стране завтра был бы восстановлен. Мы говорили, что с завтрашнего дня в стране наступит время восстановления внутриполитической солидарность и примирения. Конечно, это можно было сделать и раньше, но выборы - для нас шанс в этой ситуации сделать такой шаг», - сказал Эдмон Марукян.

Он возлагает большие надежды на то, что солидарность и восстановление мира не будут иметь альтернативы, отмечая, что проблемы, стоящие перед страной, намного больше, чем предполагалось. «У нас просто нет альтернативы, мы должны отложить наши маленькие истины ради большей, ради той большей ценности, которой является наше государство, наша государственность», - сказал лидер ППА.

Марукяну не нравилась лексика, звучащая в дни кампании. «Наши дети по телевизору слушали слова, которые я не хотел бы, чтобы кто-либо слышал. В этом смысле и пропаганда ненависти, и пропаганда насилия были на большой высоте», - сказал он, отметив, что более серьезных инцидентов не произошло.

Эдмон Марукян надеется, что 20 июня будет спокойно. Говоря о том, что 21 июня могут быть демонстрации, он сказал. «Я думаю, что наши граждане проголосуют таким образом, что это станет невозможно. Не будет силы, которая смогла бы сказать, что победит в одиночку. И все согласятся, что надо сесть за один стол и сформировать правительство национального согласия», - сказал Эдмон Марукян, добавив, что ни одна сила в одиночку не сможет вывести страну из сложившейся ситуации.

Касаясь возможных случаев подкупов на выборах, Эдмон Марукян подчеркнул, что раздача и получение взяток на выборах означает неуважение к памяти героев войны. Он выразил надежду, что этого не будет.