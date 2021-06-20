Наблюдательскую миссию выборов будут осуществлять 83 международных и 8749 внутренних наблюдателей

ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На внеочередных парламентских выборах 20 июня 2021 года наблюдательскую миссию будут осуществлять 483 наблюдателя от 8 международных и иностранных организаций и 8749 наблюдателей от 19 местных организаций.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян.

“Право следить за ходом голосования в статусе посетителя получили 61 иностранный гражданин. С целью освещения выборов аккредитованы 745 представителей 68 местных СМИ и около 135 представителей 50 иностранных СМИ"» - сказал Мукучян.

«61 иностранный гражданин имеет право вернуться к голосованию в качестве посетителей. Для освещения выборов аккредитовано 745 представителей 68 местных СМИ и около 135 представителей 50 зарубежных СМИ», - сказал Мукучян.

Председатель Центризбиркома напомнил, что на избирательных участках были установлены камеры;

Голосование на внеочередных парламентских выборах в РА началось в 08:00. Избирательные участки закроются в 20:00. В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. По состоянию на 09:00 в списки избирателей внесены 2 миллиона 593 тысячи 572 избирателя. Для организации голосования в 2008 году был создан избирательный участок.