Никол Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Исламской Республики Иран

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное послание Эбрахиму Раиси по случаю победы на выборах президента Исламской Республики Иран. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Многоуважаемый господин Раиси,

От имени народа, правительства Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Исламской Республики Иран.

Уверен, что ближайшие годы Вашего пребывания на этом посту откроют новую страницу в истории народа Ирана и армяно-иранских дружественных отношений на благо развития, прогресса и процветания двух стран.

Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть важную роль Исламской Республики Иран в поддержании стабильности и мира в регионе, одновременно подтверждаю готовность Республики Армения совместными усилиями нейтрализовать региональные вызовы.

Надеюсь также, что во время Вашего пребывания в должности будут зафиксированы новые достижения в отношениях между нашими двумя дружественными странами. Уверен, что совместными усилиями нам удастся еще больше продвинуть повестку нашего двустороннего сотрудничества, обогащая ее новыми программами и инициативами.

”.