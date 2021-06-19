Поиски тел военнослужащих продолжается в направлении Варанды

Поиск тел погибших в ходе боевых действий в Арцахе военнослужащих (добровольцев и резервистов) 19 июня продолжается в Варандинском (Физулинском) районе. Об этом сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.

О результатах поисковых работ будет дополнительно сообщено.