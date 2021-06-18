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В результате ДТП с участием автобуса, следовавшего из Арцаха в Ереван, пострадали 5 человек

В результате ДТП с участием автобуса, следовавшего из Арцаха в Ереван, пострадали 5 человек

В результате ДТП с участием автобуса, следовавшего из Арцаха в Ереван, пострадали 5 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения:

«Сейчас они находятся в Сисианском медицинском центре. По инициативе министерства два хирурга на вертолете выехали в Сисиан для операции, так как у жителя Арцаха, который находится в критическом состоянии, сильное кровотечение. Врачи борются за его жизнь», - заявили в Минздраве.


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