Левон Зурабян назвал блестящими результаты предвыборной кампании

Партия “Армянский национальный конгресс” приняла решение об участии в внеочередных выборах 20 июня с трудом, учитывая то, что в выборах принимали участие политические силы, обладающие огромными административными, финансовыми и медиа ресурсами. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал вице-председатель АНК Левон Зурабян.

“Мы поняли: истина - самое важное. Мы всегда говорили правду, благодаря этому сумели победить в войне, но также из-за этого очень часто страдали, потому что никогда не обманывали народ, особенно не хотели входить в продажу иллюзиями”, - сказал Зурабян.

Он назвал блестящими результаты предвыборной кампании.

“Сегодня мы видим, что повсюду есть не только сторонники, которые у нас были годами, но и неожиданные сторонники. Многие месседжи приходят от людей, которые терпеть не могли нас, отвергали все, что мы говорили, мы никогда не могли представить, что эти люди могут поддержать нас, и сегодня эти неожиданные голоса с нами.

Второй блестящий результат заключается в том, что с нами молодежь. Молодежь оказалась более открытой для понимания и анализа фактов. Оказалось, что молодежь не живет стереотипами. И выяснилось, что молодежь становится самым надежным пособником в этой борьбе”, - заключил Зурабян.