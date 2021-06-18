Азиатские индексы - 18-06-21

ТОКИО, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.19% и составил 28964.08 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.87% и составил 1946.56 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.01% и составил 3525.10 пункта, а HANG SENG вырос на 0.85% и составил 28801.27 пункта.