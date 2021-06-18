В Грузии будет большой выбор вакцин против коронавируса – глава Минздрава

Большой выбор и достаточный запас вакцин против коронавируса, чтобы начать массовую вакцинацию населения, будет обеспечен в Грузии в самом ближайшем будущем, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам.

По словам Тикарадзе, идет активная работа на поставки вакцин с несколькими производителями. Точные сроки поступления тех или иных вакцин пока не называются, но министр обещает, что в ближайшее время у граждан Грузии вакцины будут на выбор, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.

"В ближайшем будущем у нас будет очень широкий ассортимент, и мы начнем массовую вакцинацию. Речь идет как о Moderna, так и о Jonson&Jonson и Novovax. Так что у наших граждан будет довольно широкий выбор, чтобы принять решение и позаботиться как о своем здоровье, так и о главной цели всего общества – преодолеть пандемию методом вакцинации", – заявила Тикарадзе.

Глава Минздрава отметила важность активной включенности в процесс вакцинации и подчеркнула, что в тех регионах Грузии, в которых наблюдалась большая активность были добавлены бригады, и этот процесс продолжится и в будущем.

Программа вакцинации против коронавируса в Грузии будет расширена с июля.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 221 156 человек, из них две полные дозы более 72 тысяч граждан.