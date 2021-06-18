Арсен Садоян будет играть в ереванском «Арарате»

22-летний защитник Арсен Садоян пополнил ряды ереванского «Арарата».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. До сезона 2020/2021 Арсен Садоян перешел из «Урарту» в «Арарат», предыдущий сезон он провел в «Шираке», играл по аренде.

«Я счастлив, что продолжу свою карьеру в «Арарате», для меня большая честь носить футболку этого клуба. Я надеюсь, что своими выступлениями смогу внести свой вклад в успех клуба», - сказал молодой футболист.

Арсен Садоян - воспитанник «Урарту», за этот клуб в Премьер-лиге он сыграл одну игру, в составе «Ширака» в прошлом сезоне принял участие в 11 матчах. Также он играл в молодежной сборной Армении.

Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ной», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.