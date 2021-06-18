На этот раз Вы не имеете права на ошибку: послание Левона Тер-Петросяна в преддверии выборов

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян в преддверии внеочередных парламентских выборов 20 июня обратился к армянскому народу с посланием. «Арменпресс» представляет послание первого президента Республики Армения.

«Дорогие люди, дорогие соотечественники!

Сегодня наша Родина стоит перед острой дилеммой - сделать выбор между восстановлением государственной стабильности или углублением кризисной ситуации.

Ход избирательной кампании показывает, что конфликтующие экстремистские силы пока выбрали второй путь - углубление кризиса.

Этим силам нечего сказать о будущем страны. Их оптимистические обещания и прекрасные планы - всего лишь вуаль, которая скрывает их изначальные намерения и обман людей. Их истинная цель одна - захватить власть любой ценой, отомстить оппонентам, используя свои огромные административные, финансовые, медийные, криминальные рычаги, даже не уклоняясь от провоцирования столкновений, открытых угроз и гражданской войны.

Поэтому, все должны понять, что у них напрочь отсутствует осознание государственных интересов. А это значит, что граждане, которые добровольно или принудительно проголосуют за любую из этих сил, по сути, будут участвовать в дальнейшем ухудшении ситуации в нашей стране.

В таком случае, вы можете спросить, в чем же решение? Единственный выход - проголосовать за Армянский национальный конгресс, который обеспечит в Парламенте сильное представительство принципиальной, реалистичной политической силы, которая сможет обуздать опасные устремления и крайние шаги конфликтующих лагерей.

В ходе кампании мы полностью выполняли эту роль, и отныне во вновь сформированном Парламенте мы готовы продолжить ее, чтобы уберечь наш народ от новых бед и трагедий.

Я верю в Ваш здравый смысл, в Вашу способность принимать правильные решения в решающие моменты. На этот раз у Вас нет права на ошибку».