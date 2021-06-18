Удачный старт наших боксеров на чемпионате Европы

Армянский боксер Армен Машакарян на чемпионате Европы по боксу среди юниоров до 22 лет, проходящем в Италии, начал с победы.

Как сообщает «Арменпресс», в 1/16 финала армянский спортсмен (69 кг) при единогласном решении судей, со счетом 5:0 победил шведа Питера Кука. К тому же армянский спортсмен во всех раундах имел огромное преимущество.

19 июня Машакарян в 1/8 финала поборется с молдаванином Николой Буксой, 18 июня Армению на чемпионате Европы представят 3 боксера. Утром на ринг выйдет Анжелика Степанян (57 кг), соперницей которой станет итальянка Сирине Чараби. Вечером выступят два наших спортсмена. На арену выйдут Беник Никогосян (64 кг) и Амбарцум Акопян (81 кг). Соперником Никогосяна станет представитель Израиля Ахмад Стив, а Акопян встретится с сербом Владимиром Миранчиковым.