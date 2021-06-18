Евро-2020: предстоящие матчи

В рамках второго тура чемпионата Европы по футболу в группах E и D пройдут 3 матча.

Как сообщает «Арменпресс», в группе E в Санкт-Петербурге Швеция будет соревноваться со Словакией. В группе D Хорватия в Глазго сыграет с Чехией, Англия в Лондоне сыграет с Шотландией.

В группе E после первого тура с 3 очками лидирует Словакия. Испания и Швеция имеют по 1 очку. У Польши очков нет.

В группе D лидируют Англия и Чехия, у них по 3 очка. Хорватия и Шотландия очков не имеют.

Матчи состоятся:

Швеция-Словакия - в 17:00;

Хорватия-Чехия - в 20:00;

Англия-Шотландия - в 23:00.