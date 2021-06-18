Евро-2020: предстоящие матчи
10:42, 18 Июнь, 2021
В рамках второго тура чемпионата Европы по футболу в группах E и D пройдут 3 матча.
Как сообщает «Арменпресс», в группе E в Санкт-Петербурге Швеция будет соревноваться со Словакией. В группе D Хорватия в Глазго сыграет с Чехией, Англия в Лондоне сыграет с Шотландией.
В группе E после первого тура с 3 очками лидирует Словакия. Испания и Швеция имеют по 1 очку. У Польши очков нет.
В группе D лидируют Англия и Чехия, у них по 3 очка. Хорватия и Шотландия очков не имеют.
Матчи состоятся:
Швеция-Словакия - в 17:00;
Хорватия-Чехия - в 20:00;
Англия-Шотландия - в 23:00.
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