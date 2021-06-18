Газета «Айастани Анрапетутюн»: Культура тоже оружие

««Если нет культуры, так почему мы воюем?» - эти слова были сказаны премьер-министром Соединенного Королевства Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны, когда он увидел, что статья государственного бюджета на культуру сведена к минимуму. Такой подход государственно-политического деятеля подчеркивает значение культуры для государства и для народа. Культура не только решает духовные, эстетические, эстетические проблемы, но также является и мощным инструментом управления, «завоевания», преобразования или даже уничтожения тех же самых государств и народов, когда развивается контркультура. «Айастани Анрапетутюн» представляет отдел культуры в предвыборных программах кандидатов.

Все политические силы, ссылающиеся на культуру, подчеркивают ключевую роль культуры в тысячелетней истории армянского народа, поскольку культура любого народа является стержнем его духовного развития».

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