Парламент Нидерландов принял новую резолюцию с требованием освободить армянских пленных
В результате обширных дискуссий в комитете по иностранным делам парламента Нидерландов 16 июня на пленарном заседании 17 июня парламент подавляющим большинством голосов (147 - “за”, 3 - “против”) принял резолюцию с требованием освободить удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и мирных жителей. Как сообщает Арменпресс, в резолюции, в частности, говорится:
“Поскольку между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России было подписано заявление о прекращении огня, которое включает обмен телами жертв и пленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами;
Поскольку Женевская конвенция об обращении с военнопленными (III) обязывает Армению и Азербайджан освободить их сразу после окончания военных действий;
Поскольку эти страны обязаны обращаться с заключенными с достоинством и защищать задержанных гражданских лиц;
Констатируя, что Азербайджан еще не освободил всех пленных армян,
Парламент призывает министра оказать давление на Азербайджан в (Европейском) совете, чтобы тот немедленно репатриировал всех армянских пленных и удерживаемых лиц».
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