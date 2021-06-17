Парламент Нидерландов принял новую резолюцию с требованием освободить армянских пленных 

В результате обширных дискуссий в комитете по иностранным делам парламента Нидерландов 16 июня на пленарном заседании 17 июня парламент подавляющим большинством голосов (147 - “за”, 3 - “против”) принял резолюцию с требованием освободить удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и мирных жителей. Как сообщает Арменпресс, в резолюции, в частности, говорится:

“Поскольку между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России было подписано заявление о прекращении огня, которое включает обмен телами жертв и пленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами;

Поскольку Женевская конвенция об обращении с военнопленными (III) обязывает Армению и Азербайджан освободить их сразу после окончания военных действий;

Поскольку эти страны обязаны обращаться с заключенными с достоинством и защищать задержанных гражданских лиц;

Констатируя, что Азербайджан еще не освободил всех пленных армян,

Парламент призывает министра оказать давление на Азербайджан в (Европейском) совете, чтобы тот немедленно репатриировал всех армянских пленных и удерживаемых лиц».