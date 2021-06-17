Кочарян на встрече с избирателями в Гаваре выделил три группы проблем

Второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий избирательный список блока «Армения», рассчитывает, что политическая команда нынешнего правительства войдет в парламент с как можно меньшим количеством мандатов. Как сообщает Арменпресс, Кочарян сказал об этом на встрече с избирателями в Гаваре

По словам Кочаряна, необходимо удалить людей, которые непосредственно несут ответственность за происходящее в стране.

«Это правительство создало три группы проблем. Во-первых, это вопрос безопасности, страна и границы сегодня не защищены. Каждого гражданина волнует, каким будет наше будущее. То же правительство, та же политическая команда искусственными шагами, неправильными решениями создали экономический кризис. А следствие - безработица, резкий рост бедности, эмиграция. Эксперты говорят, что это побег из страны. Это бегство не только потому, что качество жизни упало, трудности увеличились, но и потому, что люди в Армении беспокоятся и не чувствуют себя защищенными. Людям скучно, они устали от этой внутриполитической напряженности. Это уже третья группа», - сказал он.

Кочарян затронул вопрос, как преодолеть все проблемы. По его словам, создатель этой проблемы не в состоянии ее решить, добавив, что действующая власть должна быть решительно устранена.

«Они создадут головную боль, если останутся в парламенте с большой фракцией. Значит, они должны появиться в парламенте с как можно меньшим количеством мандатов. Было бы лучше, если бы они вообще не появлялись в парламенте, но такова реальность», - сказал он, добавив, что они предлагают себя в качестве силы, которая, по их мнению, способна вытащить страну из пропасти.