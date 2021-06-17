Власти США обозначили приоритеты для сотрудничества с Россией по Сирии

Возможное сотрудничество США и РФ по Сирии должно начаться с гуманитарных коридоров, заявили в американской администрации после завершения саммита в Женеве.

"Если и будет дальнейшее сотрудничество по Сирии, в первую очередь, мы должны увидеть продолжение работы гуманитарных коридоров", - сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Он заявил, что позиция президента США Джо Байдена на встрече с главой РФ Владимиром Путиным о том, что Сирия представляет важность для США, была ясной, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Брифинг прошел на борту самолета, возвращавшегося из Женевы после саммита РФ-США. Его расшифровку распространила американская администрация.