Армен Саргсян принял делегацию ПА ОБСЕ, осуществляющую наблюдательскую миссию

16:49, 17 Հունիս, 2021

Президент Республики Армения Армен Саргсян принял делегацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ во главе с вице-президентом ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт, которая находится в Армении для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся 20 июня. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Армении высоко оценил скорый ответ Парламентской ассамблеи ОБСЕ на приглашение для мониторинга внеочередных парламентских выборов 20 июня.

Члены наблюдательской делегации представили президенту республики мандат миссии и свои наблюдения за избирательным процессом.

Подчеркнув, что избирательная кампания достигла своего пика, и во внутриполитической атмосфере существует напряженность, президент республики сказал, что партии и блоки, участвующие в выборах, должны проявлять максимальную ответственность, сдержанность и терпимость.

Подчеркнув значение солидарности общества и стабильности страны, президент Саргсян призывы к ненависти и к вражде, особенно к насилию, также и угрозы счел недопустимыми, неприемлемыми, отметив, что политические силы и деятели должны воздерживаться от подобных действий.

Собеседники отметили, что ожидают честных, свободных и прозрачных выборов.