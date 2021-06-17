Представители блока «Честь имею» встретились с избирателями Ширакской области

Блок «Честь имею», образованный блоком «Родина» и Республиканской партией Армении, 17 июня в рамках предвыборной кампании посетил Ширакскую область.

Как сообщает «Арменпресс», представители блока во главе с лидером партии «Родина» Артуром Ванецяном и председателем Республиканской партии Армении, третьим президентом Армении Сержем Саргсяном встретились с избирателями Гюмри.

Серж Саргсян, Артур Ванецян и их товарищи по команде до встречи в церкви «Семь ран» в Гюмри поставили свечки, помолились за мир Армении и Арцаха, за достойное будущее армянского народа и за скорейшее возвращение наших пленных.

Представители блока посетили пантеон погибших воинов на кладбище «Ширак», перед Памятником павшим героям возложили венок, и цветы на могилы воинов, отдавших жизни во имя Родины.