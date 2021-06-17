Васпурак Минасян перешел в «Пюник»

В ереванском футбольном клубе «Пюник» прибавление.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. К команде присоединился 26-летний защитник Васпурак Минасян. Васпурак Минасян - воспитанник клуба «Пюник».

Васпурак Минасян в прошлом в основном составе «Пюника» провел 99 игр. После футболист выступал в клубах «Гандзасар» и «Алашкерт».

Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ной», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.