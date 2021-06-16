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Пашинян призывает граждан 20 июня прийти на избирательные участки и утвердить справедливость

Пашинян призывает граждан 20 июня прийти на избирательные участки и утвердить справедливость

 Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», заявил на встрече с жителями общины Арени Вайоцдзорской области, что самой большой целью его правительства за последние 3 года было установление справедливости  и справедливого правосудия  в стране. 

Как  передает Арменпресс, и.о. премьер-министра РА выразил уверенность, что 20 июня армянский народ свершит  справедливый суд.  

"Власть сегодня предана в руки народа. Я - исполняющий обязанности премьер-министра, правительство ушло в отставку, Национальное собрание распущено. В таком случае — кто в стране у власти? Вы — это вы правительство в стране. Это на самом деле так. Принято считать, что так называемые «высшие из высших» и решают все.  Так вот, сегодня ситуация такова, что именно вы вершите  судьбы, вы решаете судьбу любой политической силы, любого политика, вы вершите  суд. Это весьма важно.  Я надеюсь, я уверен, что наш народ будет судить справедливо, потому что в истории Третьей республики наш народ больше всего  говорил о  справедливости и ее недостатке», - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра РА выразил уверенность в том, что гражданин РА справедлив,  и 20 июня он должен доказать свою справедливость на избирательном участке. 

«Дорогие граждане, 20 июня вы пойдете на избирательные участки. Вы установите справедливость в Армении, потому что за последние 3 года нашей самой большой задачей  была  борьба за справедливость, за правосудие. Нам не удалось  сделать все, но очень многое мы все же  сделали», - заключил Пашинян.


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