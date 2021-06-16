Наблюдательская миссия ПАСЕ будет следить за внеочередными парламентскими выборами в Армении
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с Георгиосом Катроугалосом, представляющим Грецию, прибудет в Армению для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами 20 июня вместе с ОБСЕ/БДИПЧ. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт ПАСЕ.
До выборов делегация из 20 человек в Армении встретится с членами политических партий и блоков, с председателем Центральной избирательной комиссии и с представителями гражданского общества и СМИ.
Во время визита делегация получит юридические консультации от члена Венецианской комиссии.
После мониторинга выборов делегация ПАСЕ в Ереване 21 июня проведет пресс-конференцию.
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