Наблюдательская миссия ПАСЕ будет следить за внеочередными парламентскими выборами в Армении

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с Георгиосом Катроугалосом, представляющим Грецию, прибудет в Армению для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами 20 июня вместе с ОБСЕ/БДИПЧ. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт ПАСЕ.

До выборов делегация из 20 человек в Армении встретится с членами политических партий и блоков, с председателем Центральной избирательной комиссии и с представителями гражданского общества и СМИ.

Во время визита делегация получит юридические консультации от члена Венецианской комиссии.

После мониторинга выборов делегация ПАСЕ в Ереване 21 июня проведет пресс-конференцию.