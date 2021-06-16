Российско-китайскую лунную станцию планируют построить к 2035 году

Российско-китайская научная станция будет развернута и заработает в полную силу к 2035 году, сообщили в Китайском космическом агентстве.

Как следует из дорожной карты, представленной агентством, строительство начнется в 2026 году и завершится в 2035-м,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.