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Российско-китайскую лунную станцию планируют построить к 2035 году

Российско-китайскую лунную станцию планируют построить к 2035 году

Российско-китайская научная станция будет развернута и заработает в полную силу к 2035 году, сообщили в Китайском космическом агентстве.

Как следует из дорожной карты, представленной агентством, строительство начнется в 2026 году и завершится в 2035-м,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.


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