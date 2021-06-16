«Честь имею» показывает свою силу и на внешнеполитической арене: Сос Акопян

Сос Акопян, член блока «Честь имею», представил причины, по которым граждане 20 июня должны проголосовать за этот блок.

Как сообщает Арменпресс, Акопян заявил об этом на пресс-конференции, состоявшейся в рамках предвыборной кампании.

«Почему 20 июня мы должны не просто выполнить свой гражданский долг, но и проголосовать за блок «Честь имею»? Хочу особо отметить, что никакая политическая сила за это время не показала такой формат внешнеполитической поддержки, как блок «Честь имею», начиная с визита Артура Ванецяна в Москву», - сказал Сос Акопян.

Он добавил, что Европейская народная партия и центристские демократы выразили поддержку Республиканской партии. «Очевидно, что блок «Честь имею» демонстрирует свою силу и во внешнеполитической сфере, и после 20 июня он будет использовать свои возможности в национальных интересах Армении», - сказал он.

Сос Акопян также подчеркнул, что в предвыборный период, за день до начала кампании, Артур Ванецян был единственным кандидатом в премьер-министры, посетившим Арцах. «Наши отношения с тремя столицами очень важны для нас. Это столица Арцаха - Степанакерт, столица России - Москва и наша духовная столица - Эчмиадзин. Не случайно, что Артур Ванецян в Арцахе встретился с Его Святейшеством», - сказал он.

Относительно того, как блок подведет итоги кампании, он сказал, что им предстоит совершить еще 1-2 визита в регионы, они будут и в Ереване, итоги кампании они сообщат позже.